Rompipallone.it - Finale europea in Italia, adesso è ufficiale: la sede è clamorosa

Ultimo aggiornamento 16 Dicembre 2024 14:35 di redazioneL’ospiterà nel 2025 unadi. Gli occhi di tutto il mondo saranno dunque su un campono con in palio una coppaDa tempo immemore siamo abituati a denigrare la situazione stadi nel nostro Paese. Purtroppo se confrontati alle strutture che possiamo trovare in Inghilterra e Germania per esempio, gli impianti del Belpaese sono oggettivamente spesso troppo datati e soprattutto pericolanti.Un problema che in pochi hanno preso seriamente mentre in altre dinamiche, tra problemi economici e di accordi non trovati con i sindaci delle città, si continuano a tenere in piedi senza nemmeno strutturarli alcuni stadi che mettono a repentaglio anche la salute degli spettatori.L’augurio di tutti è che si possa presto risolvere questo problema, magari in concomitanza con gli Europei che l’ospiterà assieme alla Turchia nel 2032.