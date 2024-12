Quotidiano.net - Fenomeno Beautiful, come sopravvivere 34 anni in tv

Era il 23 marzo 1987 quando, negli Stati Uniti, debuttava “The Bold and The”. La precedente soap opera, intitolata “Capitol”, era stata cancellata a causa dei bassi ascolti degli ultimi tempi e così serviva un titolo che potesse occupare quella fascia oraria, dalle 13.30 alle 14, sull CBS. C’erano molte aspettative su questo progetto ma non tutti, forse, avrebbero scommesso sulla durata della messa in onda e sul successo ottenuto dalla soap in più di 100 Paesi del mondo. In Italia, il pubblico ha conosciuto per la prima volta la famiglia Forrester solo qualche anno dopo: era il 4 giugno 1990.in tv, da Rai 2 a Canale 5 Nel nostro Paese arrivò con il titolo “accorciato”, semplicemente. L’esordio avvenne il 4 giugno 1990, proprio in contemporanea con l'inizio dei mondiali di calcio Italia '90.