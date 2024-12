Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Mobilieri Nuova debacle al Corsini. Andreotti neutralizzato da Rocchi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fucecchio 1Ponsacco 0 FUCECCHIO:, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Taddei (63’ Immazzo), Mariani (78’ Cenci), Rigirozzo, Geniotal, Sciapi. All.: Targetti.PONSACCO: Lampignano, Gemignani, Di Giulio (65’ Regoli), Mancini, Colombini, Volpi (73’ Burato), Crecchi, Borselli,, Morana (81’ Marrocco), Imbrenda. All.: Macelloni. Arbitro: Corti di Prato. Rete: 48’ Sciapi. FUCECCHIO – Alarriva la sesta sconfitta stagionale, terza consecutiva senza riuscire a segnare, per ilPonsacco, che non riesce così a dare continuità al successo di mercoledì scorso ai rigori contro il Fratres Perignano, valso la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. L’ultimo arrivato Burato parte dalla panchina, entrerà poi nel corso della ripresa, ma nel primo quarto d’ora sono i rossoblu di Macelloni ad interpretare meglio la partita conquistando soprattutto una serie di angoli.