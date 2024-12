Calciomercato.it - Altalena Fonseca: “I giocatori credono in me, è mancato solo il gol”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della sfida di San Siro contro il Genoa: ecco le sue risposte ai giornalistiIl Milan di Paulonon va oltre il pareggio contro il Genoa a San Siro. I rossoneri sono stati bloccati sul pari dal Grifone dopo le tante occasioni sprecate.: “Iin me, èil gol” – Calciomercato.itAl termine della gara, così, la Curva Sud ha contestato pesantemente proprio tutti, dalla squadra, fischiata, alla società, con cori e striscioni. Per il Diavolo è proprio un momento da dimenticare, mavede il bicchiere mezzo pieno: “Capisco perfettamente la reazione dei tifosi – afferma subito il mister in conferenza -. Era un giorno speciale oggi, dobbiamo essere giusti con la squadra, che ha fatto tutto per vincere.