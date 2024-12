Lettera43.it - Abodi: «Da Milano-Cortina in poi i premi per gli atleti italiani saranno detassati»

Leggi su Lettera43.it

2026 sarà un evento spartiacque non soltanto per lo sport italiano e per il Paese, che tornerà a ospitare i Giochi Olimpici invernali, ma anche per gli. Il ministro dello Sport Andreaha infatti annunciato che da quell’evento in poi i «per le vittorie azzurre». Durante la cerimonia dei Collari d’Oro a Roma il ministro ha affermato: «Questo tipo di successi non devono avere prelievi di carattere fiscale».: «Autonomia dello sport sarà garantita»ha poi proseguito: «Il rammarico è per averlo pensato dopo Parigi e non prima, con il Parlamento porteremo una soluzione che renda valore e merito a questi successi». E ancora: «Autonomia dello Sport? Sarà sempre garantita. Cercheremo poi di migliorare il rapporto tra sport e scuola, lo dobbiamo a tutti.