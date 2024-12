Oasport.it - Superbike, Bautista zavorrato anche nel 2025. Confermata la regola sul peso minimo dei piloti

Non arrivano buone notizie per la Ducati ed in particolare per Alvaroin vista del Mondiale. Il veterano spagnolo, campione iridato nel 2022 e 2023, dovrà infatti fare nuovamente i conti con la zavorra sulla sua Panigale V4R dopo la decisione di confermare la modificamentare introdotta quest’anno suldei.Lain questione, entrata in vigore ad inizio 2024 tra mille polemiche, prevede che in caso diinferiore agli 80 kg (compresa la tuta) viene aggiunta sulla moto la differenza divisa a metà. Una vera e propria zavorra, studiata con lo scopo di diminuire il vantaggio deipiù leggeri (come) a livello di velocità sui rettilinei.a causa di questa zavorra, ha faticato a trovare feeling con la sua Ducati collezionando tante cadute e non riuscendo a fare la differenza come nel biennio precedente.