Successo agli Open Day dell’Istituto Comprensivo Pescara 10 | ecco come cambia la scuola

Anche quest’anno, grandee partecipazione delle famiglieday10.L’aula magna del plesso Montale, in occasione dell’incontro del Dirigente scolastico Daniela D’Alimonte con le famiglia, era gremita di persone curiose di scoprire l’offerta formativa di questa: hanno partecipato sia i genitori degli alunni dell’infanzia e della primaria che quelli della secondaria di primo grado, dislocate nei numerosi plessi che ricadono all’interno del.In particolare ha riscosso moltola proposta educativa che si è arricchita quest’anno di numerosi partenariati tra cui, quello con il Parco nazionale della Maiella, per intavolare una serie di attività basate sull’educazione ambientale ai più giovani, e quella con l’Università Gabriele d’Annunzio Chieti, Dipartimento di Lettere, per attività e manifestazioni culturali di alto livello che possano coinvolgere anche gli alunni.