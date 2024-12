Metropolitanmagazine.it - Sciopero aerei 15 dicembre: ITA Airways cancella trentasette voli

Dopo il venerdì nero per i trasporti di terra, ad avere problemi oggi, domenica 15, saranno gli. È in corso unodi quattro ore dei controllori di volo e degli handlers aeroportuali, che sta alterando il regolare operativo. ITAhato bennazionali ed internazionali. Tutti i passeggeri in possesso di biglietto potranno verificare lo stato del proprio volo su ita-.com, nella sezione Info, oppure contattando la loro agenzia di viaggio. Chiunque abbia acquistato un ticket della compagnia per la giornata odierna potrà, in caso dizione o cambiamenti nell’orario di partenza, modificare la prenotazione senza costi aggiuntivi o penali. Qualora il volo sia stato soppresso o abbia un ritardo superiore a cinque ore, avrà diritto al rimborso del biglietto.