Thesocialpost.it - Napoli, Alessandra muore a 4 anni cadendo dalle scale: la mamma avvisata dopo 12 ore

Un dramma scuote Tufino, piccolo comune in provincia di, una bambina di 4è morta nella notte tra venerdì e sabato 14 dicembre. La piccola, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduta da una scala a chiocciola nella casa della cugina del padre, dove viveva temporaneamente.Leggi anche: Incendio nel Vercellese: crolla il tetto, in 50 evacuati da una festaLa ricostruzione dell’incidenteLa tragedia sarebbe avvenuta di notte. La bambina si sarebbe alzata dal letto e, nel tentativo di scendere al piano inferiore al buio, sarebbe caduta. La scala, una struttura in ferro, le avrebbe provocato ferite gravi. Chi era in casa non avrebbe subito compreso la gravità della situazione. I soccorsi sono stati chiamati solo diverse ore, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.