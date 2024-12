Thesocialpost.it - Lodi, macellaio muore nel bagno dell’ipermercato dove lavora: trovato dopo 7 ore

Un uomo di 60 anni, Mario Garini, residente a Chieve (Cremona) eda 20 anni presso l’ipermercato Bennet di Pieve Fissiraga (), è statosenza vita neldei dipendenti. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella notte, ben sette oreil decesso.Secondo le ricostruzioni, Garini era arrivato regolarmente al lavoro per il turno delle 17, parcheggiando nell’area riservata ai dipendenti. Si era poi diretto nello spogliatoio per indossare il camice e successivamente era entrato in. Solo oltre la mezzanotte, allertati dai familiari preoccupati per il mancato rientro, i colleghi lo hannosenza vita. Il medico del 118, giunto sul posto, ha attribuito la causa del decesso a un infarto.I dubbi sollevati dalla famigliaIl fratello di Mario Garini ha espresso preoccupazioni riguardo alla gestione della sicurezza interna dell’azienda.