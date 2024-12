Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Di Pietro sesta, Curtis settima nei 50 stile! Attesa per Pilato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO17.48: Queste le protagoniste della finale dei 50 rana:1 KIVIRINTA Veera FIN 6 APR 1995 29.442Benedetta ITA 18 JAN 2005 29.243 KING Lilly USA 10 FEB 1997 28.994 MEILUTYTE Ruta LTU 19 MAR 1997 28.395 TANG Qianting CHN 14 MAR 2004 28.866 SZTANDERA Dominika POL 19 JAN 1997 29.227 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 29.398 ZMUSHKA Alina NAA 5 JAN 1997 29.6817.47. Si avvicina uno dei momenti più attesi per l’Italia con Benedettainnella finale dei 50 rana17.44: Oro per il rappresentante delle Cayman con 20?19, argento per il brasiliano Santos con 20?57, bronzo per lo statunitense Alexy con 20?61, poi Guiliano e Korstanje17.