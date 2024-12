Dilei.it - Jude Law ha la sua stella sulla Walk of Fame: i 5 personaggi che l’hanno reso un’icona

Leggi su Dilei.it

Sono 2.798 le stelleof, la via più famosa di Hollywood, sul cui lastricato sono incisi i nomi di coloro che non si possono dimenticare, che grazie al proprio talento si sono trasformati in eroi. L’ultima, aggiunta il 14 dicembre 2024, è dedicata aLaw. L’attore nato in Inghilterra e noto in tutto il mondo, ha accolto l’onorificenza con un discorso sincero e umile: “Da bambino ero appassionato di cinema, ed è stato il motivo per cui mi sono interessato e sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera, finora è andato tutto bene. E quindi posso dire che è solo un grande onore, una vera emozione”.Fortuna, certo, ma anche un carisma ineguagliabile e innegabili capacità attoriali, mostrate sempre ma in alcuni titoli più di altri. Ripercorriamo allora la carriera diLaw, per scoprire i 5 ruoli che lo hannouno degli attori più acclamati di Hollywood.