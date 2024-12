Quotidiano.net - Due petroliere russe affondano al largo della Crimea: oltre 4.300 litri di greggio in mare. Il video

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 dicembre 2024 – Una petroliera russa è stata spezzata a metà mentre un'altra è rimasta incagliata al. All’origine del doppio incidente una tempesta che avrebbe sorpreso le due, la Volgoneft-212 e la Volgoneft-239, nello stretto di Kerch, tra lae la regione russa di Krasnodar, nel sud del Paese. Un membro dell’equipaggio è morto nel naufragio, mentre cresce l’allarme ambientale per la fuoriuscita di petrolio in. "Si stanno prendendo misure per eliminare la fuoriuscita di petrolio" ha dichiarato l'agenzia federale per la navigazione. Due elicotteri e due rimorchiatori sono stati immediatamente dispiegati per trarre in salvo gli equipaggi, in tutto 29 marinai (14 a bordo di un'imbarcazione e 15 sull'altra).50 persone sono state convocate per partecipare alle operazioni di salvataggio, mentre un'agenzia di stampa russa riferisce che il petrolio si è riversato in