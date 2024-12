Sport.quotidiano.net - Spal in emergenza infortuni per la trasferta a Gubbio, solidarietà all'ospedale di Cona

Lasi avvicina alladisenza particolari novità provenienti dal centro sportivo Fabbri, dove mister Dossena in settimana ha recuperato soltanto Bassoli. Oltre agli acciaccati Arena e Polito, che comunque sono scesi in campo anche sabato scorso con la Vis Pesaro. La situazione quindi resta di piena, considerando che oltre alla lunga lista di infortunati – su tutti Awua e Karlsson – lo staff tecnico dovrà fare i conti con l’assenza degli squalificati Nador ed El Kaddouri. VIVAIO. È un turno di campionato importante per laPrimavera, che oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri riceve la Reggiana in un derby molto sentito anche a livello giovanile. Per la squadra di Pedriali è anche l’occasione per provare a conquistare i tre punti che nelle ultime tre giornate per motivi diversi non sono arrivati.