Liberoquotidiano.it - Premi, Laneri: "Dietro al Laurentum c'è la soddisfazione di 30 anni di lavoro"

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “questoo c'è una grandissima, 30diin varie nazioni del Medio Oriente, un'area turbata continuamente da guerre interne e anche guerre esterne e la difesa del patrimonio archeologico di quelle nazioni è un dovere che io svolgo in Azerbaijan e anche in Iraq. Grazie alla diplomazia ai nostri ambasciatori riusciamo a svolgere questodue, tre mesi l'anno. Sono grandi sacrifici ma poi portiamo a casa un risultato come la creazione di una mostra, come ad esempio quella che stiamo facendo all'Università di Catania, con oggetti provenienti dal British Museum e da altri musei. Portare in Italia pezzi dell'antica cultura mesopotamica di 5.000fa è una cosa di cui vado fiero e orgoglioso". Così l'archeologo Nicolainsignito, ieri, delo Speciale'Save the Cultural Heritage' presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio.