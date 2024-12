Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2024 in DIRETTA: inizia la gara, nevica tanto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.009.30 Subito due errori per Tumler nelle prime porte.9.30ta la prima manche. In pista lo svizzero Tumler.9.29 La distanza tra le porte è di 25-26 metri.9.28 Il primo a partire sarà il veterano svizzero Thomas Tumler, vincitore a sorpresa a Beaver Creek.9.27in Val.9.26 I pettorali di partenza degli italiani: 8 Luca De Aliprandini, 15 Alex Vinatzer, 23 Giovanni Borsotti, 27 Filippo Della Vite, 32 Hannes Zingerle, 40 Simon Talacci.9.24 L’uomo da battere potrebbe essere lo scandinavo-brasiliano Lucas Pinheir Braathen, che partirà con il n.20: sta scalando con una velocità impressionante la World Entry List.9.23 Il grande tema sarà il seguente: lo svizzero Marco Odermatt scaccerà i fantasmi delle due uscite consecutive in(tre considerando anche la passata stagione)?9.