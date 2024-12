Liberoquotidiano.it - La clamorosa mossa di Vladimir Putin in Siria: ecco cosa svela questa foto

Scenari incerti e caos in, dopo la presa di potere dei ribelli guidati da al-Jolani e la deposizione di Bashar al-Assad, riparato in Russia. È così calato il sipario sui 24 anni di potere di Assad, 24 anni che hanno seguito i 29 anni da dittatore e presidente del padre, Hafiz al-Assad. Ed in questo contesto caotico, sostiene la Cnn, la Russia starebbe preparando il ritiro delle truppe dalla. Il tutto verrebbe confermato dalle immagini satellitari raccolte da Maxar venerdì mattina e diffuse negli ultimi minuti: Mosca starebbe caricando e preparando gli aerei in partenza dalle basi militari della. Dopo la caduta di Assad, Mosca ha perso il suo principale alleato nel Paese, quell'Assad probabilmente "sacrificato" e poi salvato perché le priorità del regime disono cambiate.