Wolfgang Becker morto il regista di ‘Good Bye Lenin!’

Iltedesco,, noto per il filmBye, Lenin!’ ègiovedì all’età di 70 anni dopo una grave malattia. Lo ha annunciato l’agenzia di pubbliche relazioni ‘Just Publicity’ citando la sua famiglia, come riporta la Frankfuerter Allgemeine Zeitung.era nato a Hemer, Vestfalia, nel 1954. Ha studiato tedesco, storia e studi americani alla Libera Università di Berlino e si è specializzato come cameraman presso l’Accademia tedesca di Cinema e televisione. Nel 1997, il suo film ‘La vita è un cantiere’ è stato proiettato alla Berlinale e successivamente è diventato un successo al botteghino.Bye, Lenin!’ l’opera più famosa diLa sua opera più famosa è stata la tragi-commediaBye, Lenin!’, che è stata vista da più di sei milioni di spettatori nel 2003 e ha ricevuto anche un grande riconoscimento internazionale.