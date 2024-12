Ilgiorno.it - Un bioinchiostro salva-ambiente. Borsa di studio alla tesi innovativa

Unadi laurea sull’, in ricordo di Francesca Bellandi. L’ha assegnata il Comitato Cittadini Calcinato, in collaborazione con l’Università degli studi di Brescia, a Sabrina Sughi (nel riquadro) che ha elaborato ladal titolo “Assessment of hydrogel viscosity and implementation of Fresh cross-linking method for bioprinting of living cells”. A lei, ladida 2mila euro, intitolatamemoria di Francesca Bellandi, insegnante brillante e sensibile ai temi ambientali, prematuramente scomparsa a causa di una terribile malattia. Il premio è nato nel 2023 dvolontà del Comitato stesso e di Giusy Bertoli e Valter Bellandi per ricordare la figlia. Diciannove i lavori giunti a concorso selezionati dgiuria, chefine ha premiato il lavoro di Sughi, che ha studiato l’ottimizzazione di un “idrogel” da utilizzare come “” per le strutture cellulari.