Anteprima24.it - Subiaco proclamata Capitale italiana del libro 2025

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAandrà un premio di 500mila euro da investire in iniziative per lo sviluppo della lettura. Il comune ha vinto contro le altre 5 località finaliste: Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Macchiagodena (Is), Mistretta (Me), Sorrento (Na) e(Rm). Le candidature iniziali erano 20, in aumento rispetto al passato.“Fin dalla prima riunione che la giuria ha tenuto è prevalso un orientamento secondo il quale noi ci saremmo più concentrati su centri piccoli, per la ragione che quelli più grandi hanno maggiori risorse e possibilità, mentre la realtàè fatta prevalentemente di centri di minori dimensioni”, ha dichiarato il presidente della giuria, Gian Arturo Ferrari, che ha anche citato il fatto che “mentre l’Italia settentrionale gode di standard di lettura e diffusione delmolto accentuati, l’Italia centro-meridionale non ha questa fortuna”, e per questo vi è stato un orientamento verso questa parte del Paese.