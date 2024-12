Ilfattoquotidiano.it - “Sono il primo ad affrontare il problema con un’onestà così brutale”: il manifesto di Luigi Mangione pubblicato online

Del suostati pubblicati il 10 dicembre soltanto alcuni estratti, in cui spiegava che “questi parassiti – riferendosi alle compagnie assicurative sanitarie – se l’erano cercata”. Ma a pubblicare interamente il messaggio di, arrestato per l’omicidio di Brian Thompson, l’amministratore delegato del colosso assicurativo statunitense UnitedHealthcare, è il giornalista americano Ken Klippenstein, che sul suo sito scrive: “Ho ottenuto una copia deldel presunto assassino, quello autentico, non il falso che circola. Anche i principali organi di informazionein possesso del documento, ma sirifiutati di pubblicarlo e non hanno nemmeno spiegato il perché. Le mie richieste al New York Times, al Washington Post, alla CNN e alla NBC per spiegare le loro motivazioni per non averil, pur citandone volentieri alcuni estratti, non hanno ricevuto risposta”.