Peglio | famiglie isolate senza linea telefonica fissa da oltre un mese

Il ritornello ricorrente che basti trasferirsi in un piccolo borgo per una vita con ritmi slow e meno stress non è sempre vera, anzi, spesso si scontra infatti con la carenza di servizi. O con i guasti a quei pochi che sono ancora presenti. Reclami e segnalazioni per avere utenze funzionanti cadono nel vuoto, infatti, quando si parla di singole utenzenel nostro Appennino. Succede adove daundellechiedono il ripristino della, dopo che già fin dall’estate c’erano stati problemi a non finire. Josef Stuefer vive in campagna, nella zona di San Giovanni in Balsomigno dove non c’è campo per il cellulare per cui il telefono fisso è il mezzo per comunicare con il mondo, soprattutto per quanto riguarda internet che lui usa per lavorare da casa.