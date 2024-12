Quotidiano.net - Ex capo carcerario siriano incriminato negli USA per tortura e violazioni dei diritti umani

L'exdel sistema, attualmente residente in South Carolina, è statoa livello federale a Los Angeles perdei. Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia americano, secondo il quale Samir Ousman Alsheikh, 72 anni, è stato accusato di tre capi di imputazione die uno di cospirazione per commettere. A questi si aggiungevano la frode sui visti e il tentativo di frode sulla naturalizzazione che avevano portato a una prima incriminazione in agosto. Alsheikh, che si è trasferitoStati Uniti dal 2020, ha diretto la prigione centrale di Damasco dal 2005 al 2008 circa, dove i detenuti sono stati sottoposti a orribili abusi nell'"ala della punizione". Secondo l'incriminazione, l'uomo ha inflitto personalmente gravi sofferenze fisiche e mentali ai detenuti, oltre a ordinare al suo staff di compiere tali atti.