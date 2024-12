Spazionapoli.it - Colpo dalla Serie B, a giugno diventa azzurro: al Napoli sbarcherà il ‘chill guy’, la rivelazione

Leggi su Spazionapoli.it

MercatoUltimissime – Il direttore sportivo Giovanni Manna sta per concludere unmagistrale per la prossima stagione: il chill guy diventeràAntonio Conte ha a disposizione una rosa folta per una sola competizione, ma sicuramente a gennaio potrebbero esserci degli innesti. In particolare, il mister chiede un difensore centrale. Nel frattempo, Giovanni Manna è a lavoro per regalare all’allenatore anche dei futuri prospetti che potrebbero tornare molto utile al, ecco le ultimissime di mercato.Il meme del chill guy spopola sul web, su TikTok in particolare. Ma è sbarcato anche nel mondo del calcio. Ad esempio, l’ex bianconero Huijsen ha esultato in un incontro proprio come il simpatico cane con le mani in tasca. Ma anche inB di recente Mehdi Dorval si è reso protagonista con la stessa esultanza.