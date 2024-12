Oasport.it - Ciclocross, la Coppa del Mondo riparte da Namur dopo la tappa cancellata in Sardegna

Ladel2024/2025 dilo stop della scorsa settimana: domenica 8 dicembre doveva svolgersi infatti ladi Cabras, in, ma il maltempo ha convinto gli organizzatori ad annullare le gare. Di conseguenza si torna a gareggiare questa settimana dal Belgio, a.Saranno in totale 14 gli italiani nelle sole prove élite che si svolgeranno: al maschile ci saranno Gioele Bertolini, Filippo Agostinacchio, Federico Ceolin, Samuele Scappini, Filippo Cecchi e Nicola Parenti, con tanta curiosità nel vedere i giovanissimi Agostinacchio e Scappini all’opera con i grandi. Al femminile al via ci saranno Sara Casasola, Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi, Francesca Baroni, Lucia Bramati, Eva Lechner, Matilde Bolzan e Giorgia Secchi.Al maschile saranno presenti gran parte dei big: su tutti Michael Vanthourenhout ed Eli Iserbyt che sono al comando della classifica generale didelessersi divisi le vittorie tra Dublino e Anversa.