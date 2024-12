Banco Bpm Unicredit ha depositato alla Consob documento Opsv

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) –haildi offerta relativo all’Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni diBpm. Quale corrispettivo dell’offerta,riconoscerà 0,175 sue azioni ordinarie di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie digià in circolazionedata di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan, sul Mercato Ufficiale della Borsa di Francoforte, nonché sulla Borsa di Varsavia, per ogni azioneBpm. Pertanto, per ogni 1.000 Azioni Bpm portate in adesione all’offerta saranno offerte in concambio 175 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione. Sulla base del prezzo ufficiale delle azionial 22 novembre, il corrispettivo esprime una valorizzazione monetaria pari a 6,657 euro per ciascuna azioneBpm.