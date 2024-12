Bergamonews.it - Anna, Gaia ed Astro fanno esplodere il primo live di ChorusLife

Bergamo. Sold out all’insegna della musica e del divertimento nelallaArena, nel nuovo Smart District in Borgo Santa Caterina. Giovedì 12 dicembre, quattromila persone si sono scatenate tra rap, pop e funk. Rap e Trap che hanno caratterizzato subito la prima parte dei “Concerts”, una serata che ha visto protagoniste le contaminazioni melodiche del rap di, l’energia del pop italobrasiliano die le hit trap di.La serata è stata aperta infatti dai bergamaschi Johnny Locsville e Teaki, DJ Resident del collettivo Premiere, che hanno scaldato il pubblico con alcune delle ultime hit trap e rap, tra Lazza e Kid Yugi, Artie Five e Tony Effe.Diverse contaminazioni melodiche caratterizzano il rap diospite allaArena, uno dei nomi più promettenti del panorama urban nazionale.