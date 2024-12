Ilfoglio.it - Trump su Meloni: "È una leader fantastica, lavorerò con lei". E la premier lo ringrazia

"È unae una persona", ha detto oggi Donalddella presidente del Consiglio Giorgia. Il presidente eletto degli Stati Uniti era a Wall Street, in visita alla sede della Borsa di New York, quando una giornalista di Class Cnbc gli ha chiesto cosa pensasse die se ha intenzione di lavorare con lei. Il Tycoon ha risposto con un lapidario "Yes".si sono incontrati per la prima volta la scorsa settimana a Parigi, durante l'inaugurazione della cattedrale di Notre Dame, ricostruita dopo l'incendio del 2019, Laha ripubblicato sui propri canali social il video, commentando: "Grazie a Donald J.per le belle parole".