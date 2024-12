Ilrestodelcarlino.it - Nasconde oltre 10 chili di hashish in auto: arrestato in A14 a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 dicembre 2024 -diecidisono stati sequestrati dalla polizia stradale a un uomo, italiano, poco più che maggiorenne, durante un controllo all'interno dell'area di servizio Pioppa Ovest sull'A14,-Taranto,con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti hanno infatti fermato un'di colore bianco, con a bordo due persone, che stava per ripartire dall'area di servizio e alle domande incalzanti dei poliziotti il conducente e il passeggero hanno risposto in maniera evasiva e sfuggente. Questo ha insospettito gli agenti che hanno subito immaginato che i due potesserore qualcosa. I dubbi delle forze dell'ordine si sono rivelati esatti. Infatti, all’interno di una borsa nascosta sotto i sedili hanno trovato cento panetti di sostanza stupefacente per un totale di diecidi