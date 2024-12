Sport.quotidiano.net - Juventus-Manchester City 2-0, impresa bianconera: decisivi Vlahovic e McKennie

Torino, 11 dicembre 2024 –dellanella sesta giornata di Champions League. La Vecchia Signora ottiene il terzo successo in campo europeo di questa stagione mandando al tappeto il. All'Allianz Stadium i bianconeri si impongono 2-0 grazie alle reti nella ripresa di. Con questa affermazione la truppa di Thiago Motta sale a quota 11 punti in classifica, rilanciando le proprie ambizioni in chiave qualificazione diretta agli ottavi di finale. Sempre più nei guai i Citizens, che rischiano anche l'accesso agli spareggi. Le scelte degli allenatori(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz;. All. Thiago Motta.(4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Doku, Grealish; Haaland.