Quotidiano.net - Intesa, 'si guarda al risparmio gestito per la terza età'

Leggi su Quotidiano.net

La sicurezza finanziaria è la priorità per gli italiani che però, dopo un 'risveglio' nel 2023 sono tornati a disinteressarsi degli argomenti economici. E' la fotografia che emerge dall'Indagine diSanpaolo e Centro Einaudi sule sulle scelte finanziarie degli italiani nel 2024 che quest'anno si focalizza sule mette in evidenza le preoccupazioni crescenti per la 'età'. Ilin Italia corrisponde al 70-95% del Pil; la quota di patrimonio complessivamente investita in strumenti gestiti è variabile: si colloca tra il 10 e il 30% per circa la metà dei risparmiatori e tra il 30 e il 50% per poco meno di un quarto. Solo il 10% investe neloltre il 50% del proprio patrimonio. Gli obiettivi principali dell'investimento nelincludono, in particolare, la creazione di una disponibilità finanziaria per laetà (39,5%) e l'ottimizzazione dei risparmi (38,1%).