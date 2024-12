Il medico malato di tumore costretto a curarsi all’estero | Il farmaco costa 130 mila euro

Leggi su Open.online

La rubrica delle lettere del Corriere della Sera ospita oggi un intervento di Giuseppe Marenga,chirurgo d’urgenza del Policlinico Umberto I di Roma e docente universitario a La Sapienza. «Due anni fa mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico. Dopo cicli di chemioterapia, radioterapia e un intervento chirurgico, la malattia è progredita. L’ultima speranza per fermarne l’evoluzione risiede nella terapia radiometabolica con Lutezio-177 Psma, unapprovato dall’Ue, dall’Ema e dall’Aifa. Ma in Italia ancora da parte del Ssn non è completato l’iter del costo e rimborso», premette Marenga.Il trialIn Italia, fa sapere il dottore, «questorimane di fatto inaccessibile per molti pazienti. Il trattamento è disponibile solo attraverso o trial clinici (gratuiti, che sono sperimentazioni su unnon sperimentale) oppure con costi proibitivi che devono essere anticipati interamente (oltre 130.