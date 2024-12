Davidemaggio.it - Endless Love va in vacanza per Natale

Festività natalizie con il contagocce per. La dizi turca con protagonisti Kemal Soydere (Burak Ozcivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül) si prende, infatti, qualche giorno di pausa in occasione del. A partire dal 23 dicembre 2024, la soap non andrà in onda dal lunedì al venerdì, né in prime time e verrà trasmessa soltanto il sabato e la domenica pomeriggio.Entrando nello specifico, gli appuntamenti consono previsti per sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024 e per sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025. La soap si fermerà poi, nuovamente, nel giorno dell’Epifania e ritornerà in daytime, dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 gennaio. Un modo pensato da Canale 5 per allontanare, per quanto possibile, il gran finale della dizi turca, che è sempre più vicino.Proprio per questo, la prossima settimana sarà, per il momento, l’ultima che potrà beneficiare diin prima serata.