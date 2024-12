Calcionews24.com - Atalanta, Percassi: «Siamo stati straordinari. Manteniamo i piedi per terra. Ecco cosa penso quando vedo la classifica»

Leggi su Calcionews24.com

Antonio e Lucahanno parlato in occasione del consueto pranzo natalizio dell’Antonio e Lucasono intervenuto in occasione del pranzo natalizio dell’, il modo migliore per festeggiare tutti assieme loo 2024 del club bergamasco, capace di vincere l’Europa League. ANTONIO – «Annata strepitosa. Tutti ci invidiano, ma anche ci rispettano dove .