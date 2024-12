Thesocialpost.it - Astrologo invitato a un evento sui tumori, gli scienziati scrivono a Schillaci: “Lo zodiaco non cura il cancro”

Unal Ministero della Salute per parlare di lotta contro il: è quanto accaduto il 5 dicembre durante unpromosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i(LILT), alla presenza del ministro Orazio. Tra i relatori sul palco, come riportato da Il Foglio, spiccava Rino Liuzzi di Conversano, noto come Jupiter, di professione. La sua partecipazione ha suscitato polemiche e sollevato un caso politico.L’Associazione Luca Coscioni ha inviato una lettera aperta al ministro, firmata da cinquanta personalità del mondo scientifico e politico, tra cui Michele De Luca e Silvio Garattini. Nella lettera si sottolinea che “l’astrologia è priva di basi scientifiche e non dovrebbe avere alcuna legittimità in un contesto istituzionale dedicato alla salute”.