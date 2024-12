Lanazione.it - Approvato il Nuovo piano strutturale e piano operativo di Montevarchi

Arezzo, 12 dciembre 2024 –ildiIl Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Una nuova visione della città: semplificazione, sviluppo e tutela dell’ambiente” “La nuova visione della città – spiega il Sindaco- si basa su principi cardine fortemente voluti da questa Amministrazione come semplificazione, sviluppo, tutela dell’ambiente e l’eliminazione dei costi aggiuntivi previsti nel vecchio. Abbiamo abolito finalmente la perequazione legata al centro storico che aveva bloccato l’edilizia per decenni senza generare alcuna riqualificazione. Abbiamo coniugato un utilizzo attento delconsumo di suolo in zone funzionali all’espansione delle aree già industrializzate e bisognose di ampliamento che permetterà di dare risposte alle richieste del mercato.