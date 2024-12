Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed si opera alla caviglia, proverà a recuperare in tempo per WM 41

Come sappiamo,si è infortunato durante i WarGames di Survivor Series rompendosi laeseguendo la sua Tsunami dcima della gabbia. L’australiano si opererà quest’oggi a Birmingham, Alabama, dopodiché inizierà il percorso di recupero. L’obiettivo è tornare inper WrestleMania, anche se secondo alcune voci in circolazione i tempi potrebbero essere più lunghi.Obiettivo WM 41Tramite un post su X,ha reso noto che quest’oggi si opereràfratturata durante i WarGames. Subito dopo il PLE, la WWE ha annunciato che lo “Tsunami Of Monday Night Raw” sarebbe rimasto ai box aindeterminato. L’obiettivo per lui è quello di tornare inper WM 41, anche se, secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer, c’è la possibilità che i tempi di recupero siano più lunghi.