Ilgiorno.it - Volontari premiati: "Esempio da seguire"

Leggi su Ilgiorno.it

Nella Giornata internazionale delato, all’Auditorium dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia sono stati consegnati i riconoscimenti a diecie due associazioni dei territori di Como e Varese. Organizzata dal Centro di servizio per ilato Insubria, la cerimonia del Sole d’Oro, che quest’anno celebra la 25ª edizione. Per la categoria associazioni comasche è stata premiata Rete Confluenze, che ha gettato le sue basi nel febbraio 2022 su spinta dei giovani dell’associazione Lo Snodo di Erba, e nasce da un incontro con 11 realtà del territorio. Per la categoriagiovani, due i: Alessandro Corbetta di Cantù,o della Onlus Santanaga, e Matilde Forni Matilde del CorpoAmbulanza Odv di Angera. Per la categoria, sono statii comaschi: Donatella Galli di I Fiori di Oltre il Giardino Aps, Maria Carla Cappelletti di Hombolo (Dodoma) in Tanzania, Rocco Belmonte presidente della Cooperativa Sociale Artigiani Guanelliani, Romana Zanellaa di Auser Insieme Canturium.