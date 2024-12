Oasport.it - Volley, Civitanova rialza la testa al Mondiale per Club: batte il Praia Clube e lotterà per la semifinale

hato laalperdimaschile, lasciandosi alle spalle l’inattesa sconfitta rimediata all’esordio contro gli iraniani del Foolad Sirjan e regolando i brasiliani dele con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-19; 28-26). La Lube, ammessa alla rassegna iridata in qualità di semifinalista dell’ultima Champions League dopo la rinuncia dei polacchi dello ZAKSA, ha ottenuto il primo successo a Uberlandia (Brasile) e si è rimessa in carreggiata per la qualificazione alle semifinali.I cucinieri, che hanno sancito l’eliminazione dei padroni di casa e organizzatori dell’evento, dovranno vincere lo scontro diretto con gli egiziani dell’Al Ahly, in programma sabato 14 dicembre (ore 00.30 italiane), per proseguire la propria avventura in questa competizione.