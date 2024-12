Quotidiano.net - Ufo nei cieli Usa: i misteriosi avvistamenti sopra il New Jersey e New York

New(Usa), 11 dicembre 2024 –droni volanti dalla provenienza ancora sconosciuta sono stati avvistati nel corso delle ultime settimane neidel New, di Newe della Pennsylvania. Non essendoci momentaneamente una spiegazione certa e precisa della loro origine, i velivoli in questione sono stati riconosciuti come oggetti volanti non identificati (Ufo). Il fenomeno in questione è recentemente in aumento: ormai da un mese si registranoin New, mentre nei giorni scorsi sono stati individuati gruppi di droni luminosi anche dai grattadi Newe Philadelphia. La notizia è stata inizialmente riportata dai media Usa, tra cui il NewTimes, prima di diffondersi rapidamente in tutto il mondo per mezzo dei filmati video condivisi sui social network e le varie piattaforme web.