Terribile schianto 80enne investita e uccisa È shock

Tragedia nella serata di ieri al confine tra i Comuni di Calolziocorte e Vercurago, in provincia di Lecco, dove un’anziana di 80 anni è statada un’auto mentre attraversava la strada.L’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, la donna stava scendendo dal marciapiede nei pressi di un incrocio quando è stata travolta da una vettura in transito. L’impatto è stato violento, non lasciando scampo alla pensionata, che è deceduta sul colpo.L’automobilista sottoAlla guida dell’auto si trovava una donna di 40 anni, che è stata subito soccorsa in evidente stato di. Gli operatori sanitari e le forze dell’ordine, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e a gestire il traffico, che è rimasto bloccato per diverse ore.