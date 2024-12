Nuovo Codice della Strada dal 14 dicembre | il casco in monopattino l’alcolock le sanzioni La guida

Leggi su Open.online

Il, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sarà in vigore da sabato 14. Ecco quali sono le novità in una breve e semplice.Neopatentati, i veicoli che potrannore e le restrizioniIlha innalzato la potenza delle auto che i neopatentati potrannore per i primi anni. Le norme permetteranno ai più giovani di mettersi alladi veicoli con una potenza fino a 75 chilowatt per tonnellata. Un’eccezione riguarda i veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente, e con particolari caratteristiche sulle emissioni), anche elettrici o ibridi plug-in. Per questa categoria è concessa una deroga che permette di arrivare alla potenza massima di 105 kilowatt per tonnellata.