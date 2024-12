Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Felton e il cast del Mondo Magico: una foto che riaccende la magia

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ladi una riunione tra vecchi amiciTom, noto per il suo iconico ruolo di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, ha condiviso unasu Instagram che ha scaldato il cuore dei fan. L’immagine, che riunisce membri deldi Harry Potter e delle Creature Fantastiche, celebra il legame indissolubile tra due generazioni di storie ambientate neluniverso creato da J.K. Rowling.Chi c’era alla riunione?Nellacondivisa da, si riconoscono volti familiari come Devon Murray (Seamus Finnegan), Scarlett Hefner (Pansy Parkinson), Stanislav Yanevski (Viktor Krum) e Louis Cordice (Blaise Zabini). Questa riunione non solo mette in luce la forte amicizia tra gli attori, ma collega i film di Harry Potter con quelli delle Creature Fantastiche, che esplorano ilin epoche precedenti.