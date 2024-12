Ilfattoquotidiano.it - Micciché, Lombardo e Lagalla, senza nome e senza simbolo ma nasce nuovo partito in Sicilia. C’è pure l’ex grillino Cancelleri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’èilGiancarlonelsoggetto politico presentato mercoledì 11 dicembre alla stampa a Palermo.candidato alla presidenza della Regione e sottosegretario al ministero per le Infrastrutture nel governo Draghi aderisce adesso alla nuova creatura di centrodestra messa assieme da Gianfranco, Raffaelee Roberto. “Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto delle valutazioni errate, ho cambiato idea”, aveva dettoquando il 22 aprile del 2023 aveva annunciato l’addio al M5s per aderire aldi Silvio Berlusconi. Un anno e mezzo dopo ha cambiato ancora idea e siede nella platea accorsa all’Hotel Politeama per “il taglio del nastro” della nuova “iniziativa politica” partorita dalla nuovissima triade. Due ex presidenti –dell’Ars,della Regione – più l’attuale sindaco del capoluogono,: tutti assieme appassionatamente in una nuova formazione già annunciata ma adesso presentata ufficialmente.