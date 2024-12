Lettera43.it - Joao Lucas Reis da Silva è il primo tennista dell’Atp a fare coming out

daè ildel circuito Atp aout. Il 24enne brasiliano, attualmente al numero 401 della classifica mondiale, ma che a maggio era al 256esimo posto, ha condiviso una foto su Instagram con il suo compagno, l’attore e modello Gui Sampaio Ricardo, con scritto: «Buon compleanno, buona vita. Ti amo tanto». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da João(@)Perché ilout didaè un precedente per la visibilità degli atleti uomini Lgbtq+daè ilprofessionista attivo aout ufficialmente. Precedentemente, nel 2022, ilfrancese Fabien Reboul aveva pubblicato una foto in cui baciava il compagno Maxence Broville, ma il post fu rimosso poco dopo, accompagnato da un messaggio ambiguo: «Le persone possono parlare, possono giudicare, ma io continuerò a essere me stesso».