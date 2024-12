Oasport.it - Golf, il Ladies PGA Tour si tinge di azzurro: Benedetta Moresco conquista la full membership al termine delle Q-School

IlPGAsidi, professionista italiana originaria di Caldogno, Vicenza, si è qualificata 18esima alle Q-per il maggiore circuito professionistico americano femminile staccando, così, una carta per l’anno a venire (categoria 14).Nelle 90 buche, 5 giri, la 23enne ha dimostrato di essere ufficialmente matura sia nel gioco che mentalmente. Lo score complessivo di 349 colpi, (69-70-75-63-72) per un totale di -9, evidenzia che a giornate meno buone la vicentina sa rispondere con carattere e determinazione per ottenere ciò che vuole. Il torneo, disputatosi sui due percorsi del Magnolia GroveClub in Alabama (Crossings Course, par 72, e Falls Courses, par 71), è stato vinto dalla giapponese Miyu Yamashita con 331 colpi, -27. Tra le prime posizioni anche la francese Pauline Roussin-Bouchard 3° e la belga Manon De Roey, 4°, entrambe di stanza, fino a questo momento, sulEuropean(LET).