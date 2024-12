Oasport.it - Volley femminile, Conegliano liquida il Plovdiv: quarta vittoria in Champions League, ora il Mondiale per Club

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto il Maritzacon un secco 3-0 (25-18; 25-12; 25-19) e ha infilato laconsecutiva nelladi. Le Campionesse d’Europa si sono imposte con disinvoltura di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, regolando la poco quotata compagine bulgara in appena 62 minuti di gioco.Le ragazze di coach Daniele Santarelli si confermano saldamente al comando del gruppo A con quattro successi (12 punti) davanti al Developres Resovia (tre affermazioni, 9 punti) e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime classificate dei cinque raggruppamenti (le seconde e la migliore terza disputeranno un playoff).La partita odierna è stata a senso unico: le Pantere hanno preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set, non concedendo nulla alle avversarie in quella che era l’ultima uscita prima delper