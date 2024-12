Video su TikTok sul femminicidio di Alessandra Matteuzzi | radiata psicologa

Leggi su Dayitalianews.com

Manuela Bargnesi, 43 anni, è statadall’Ordine degli psicologi, al termine del procedimento disciplinare avviato dopo un esposto di Stefania, sorella di, assistita dall’avvocata Chiara Rinaldiperché ha pubblicatosu, visualizzato da migliaia di utenti, in cui parlava, come, deldi, prendendo in sostanza le difese dell’ex fidanzato Giovanni Padovani (nel frattempo condannato all’ergastolo in appello) e incolpando la vittima, assassinata a Bologna il 23 agosto 2022, di quello che era successo, scrive l’Ansa.Secondo il Consiglio dell’ordine regionale delle Marche, dov’era iscritta (presidente Katia Marilungo, consigliere relatore Paolo Mengani) Bargnesi, ha agito “senza il minimo rispetto per la dignità professionale, violando con il suo comportamento il decoro e rappresentando in maniera deplorevole la professione di psicologo”.