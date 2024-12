Isaechia.it - Veronica Peparini e Andreas Muller svelano cosa pensava Maria De Filippi della loro relazione ai tempi di Amici e se ritornerebbero nel talent

Dopo anni passati nelle sale di danza e dopo essere stati tra i protagonisti didiDe, nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedereMüller ein una veste inedita, dal momento che sono stati tra i concorrenti de La Talpa.Proprio di questa esperienza la coppia ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, durante la quale i due hanno anche risposto ad alcune domande in merito allae alle critiche ricevute in questi anni.A proposito del reality condotto da Diletta Leotta, i due hanno rivelato se si sono pentiti o meno di aver accettato:: All’inizio eravamo un pò titubanti, soprattutto io, perché non mi vedevo all’interno di quella dinamica. Invece ad oggi La Talpa la rifarei. È stata un’esperienza molto bella, non ce ne siamo assolutamente pentiti.