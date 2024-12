Gqitalia.it - Lewis Hamilton ha trascorso il suo ultimo weekend in Mercedes con un look in stile Ferrari

Questo fine settimana,ha disputato la sua ultima gara per laal Gran Premio di Abu Dhabi, concludendo in P4 la sua stagione 2024 e i suoi 12 anni di permanenza nella scuderia. Ma, a parte la storia, il re della moda del paddock ha usato i suoi abiti per ricordarci il suo passaggio allanella prossima stagione.Sabatoha sfoggiato le sue credenziali di boss della moda con unrosso di Rick Owens. Sopra, ha indossato una lunga camicia con chiusura a bottoni su un gilet bianco strappato e una fodera trapuntata. Per finire, ha sfoggiato dei pantaloni ultrapiatti, che sfumavano dal rosso al marrone al bianco. L'abbigliamento è rilassato, oversize e si adatta perfettamente al mix di lusso e streetwear che l'asso della F1 ha saputo creare.F1 Grand Prix of Abu Dhabi - Final PracticeClive Mason/Getty Imagesha scelto Rick Owens, il signore delle tenebre della moda, per le sue precedenti apparizioni in pista, ma di solito le sue mise si collocano all'estremo opposto dello spettro.